В YouTube теперь можно сразу найти песню в поиске, просто напев ее мелодию.

Видеосервис тестирует новую функцию, благодаря которой пользователи смогут найти какую-либо музыкальную композицию на платформе, просто напев ее. Однако пока в настоящее время функцию может попробовать ограниченное число пользователей приложения для Android.

YouTube сможет определить песню по ее напеву, «мычанию» или воспроизведению с других устройств в духе функционала приложения Shazam. YouTube позволит пропеть мелодию на протяжении трех или более секунд, после чего выдаст пользователю соответствующие видеоролики с официальными клипами, созданным пользователями контентом или короткими видео Shorts.

В октябре 2020 года Google (которой принадлежит YouTube) также запустила возможность определять песни по свисту и напеву, однако тогда пользователи должны были ее исполнять на протяжении 10−15 секунд. Технология YouTube будет использовать ту же систему, что и поисковик Google.