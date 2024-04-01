Компания Google решила закрыть один из популярных сервисов

Google закроет в США сервис Google Podcasts. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

После закрытия возможность слушать подкасты останется в YouTube Music.

В настоящее время Google отправляет пользователям в США уведомления о том, что начиная со 2 апреля они больше не смогут использовать Google Podcasts. До указанной даты пользователям рекомендуется экспортировать свои подписки из Google Podcasts в YouTube Music.

Стриминговый сервис Google Podcasts был запущен шесть лет назад. За время существования клиенты сервиса скачали из Google Play более 500 миллионов раз. Google Podcasts предоставлял пользователям не только большой выбор подкастов, но и позволял загружать их в память устройств для последующего прослушивания офлайн.

Google заявила, что решение прекратить поддержку Google Podcasts и перейти на YouTube соответствует поведению и предпочтениям пользователей. Данные компании указывают на более высокую вовлеченность слушателей подкастов на YouTube, чем в Google Podcasts.

«Хотя YouTube Music предоставляет базовые функции прослушивания подкастов, пользователи Google Podcasts считают его слишком неудобным, поскольку в нем отсутствуют фильтры поиска и сортировки», — пишет Bleeping Computer.