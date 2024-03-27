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Техноблог

Xiaomi представила Poco C61 с флагманским дизайном

Принадлежащий Xiaomi бренд Poco представил дешевый смартфон C61, который получил дизайн дорогого Xiaomi 14 Ultra. При этом новинка предлагается дешевле, сообщает портал GizmoChina.

Poco C61 является «клоном» другого смартфона Xiaomi — Redmi A3, оснащенного 6,71-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1650×720 пикселей, частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью 500 нит. Защиту экрана обеспечивает закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3.

За производительность новинки отвечает бюджетный чип MediaTek Helio G36. Основная камера на 8 Мп дополнена датчиком с разрешением 0,08 Мп, а спереди установлена селфи-камера на 5 Мп. Аккумулятором емкостью 5 тысяч мАч поддерживается зарядка со скромной мощностью всего 10 Вт.

Среди прочих особенностей Poco C61 отмечают наличие сканера отпечатков пальцев в кнопке включения, аудиоразъема, слота для карт microSD и Android 14.

Пока что Poco C61 доступен для покупки исключительно в Индии. Новинку оценили в 7,5 и 8,5 тысячи рупий за версии с 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ и 6/128 ГБ соответственно.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/290016/
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