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Техноблог

В WhatsApp на Android появится функция блокировки при помощи пароля

В мессенджере WhatsApp для устройств на базе операционной системы Android появится новая функция, которая позволит устанавливать блокировку приложения с помощью различных методов аутентификации, в том числе пароля. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

WABetaInfo
Фото WABetaInfo

Специалисты рассказали, что WhatsApp выпустит опцию, которая позволит разблокировать приложение с помощью отпечатка пальца, идентификации лица или пароля.

«Ранее эта опция была доступна только с биометрической аутентификацией, ограничивая пользователей, которые предпочитали альтернативные методы или чьи устройства не имели биометрических датчиков», — отметили в WABetaInfo.

Улучшенная функция блокировки приложений доступна некоторым бета-тестерам, которые устанавливают последние обновления бета-версии WhatsApp для Android из магазина приложений Google Play. В ближайшие дни опция будет доступна широкому кругу пользователей.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/289238/
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