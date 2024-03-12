Samsung сократила сроки поддержки своих смартфонов

Корпорация Samsung не будет поддерживать пользователей всех своих смартфонов в течение семи лет. Об этом сообщает издание SamMobile.

Ранее в компании обещали, что владельцы новых девайсов смогут рассчитывать на семилетнюю поддержку. Samsung таким образом обязалась выпускать обновления Android и патчи безопасности в течение семи лет. Однако затем фирма сократила эти сроки — новая практика будет распространяться не на все гаджеты.

Авторы обратили внимание на рекламные материалы Samsung Galaxy A55 и A35, официальный релиз которых состоялся 11 марта. В тизере говорится, что телефоны будут иметь четыре года поддержки обновлениями Android, также аппараты получат пять лет поддержки патчами безопасности.

По мнению экспертов, это разумное решение с точки зрения получения прибыли, так как длительный срок поддержки не будет мотивировать потребителей покупать новые смартфоны. На то, что девайсы будут получать обновления Android в течение семи лет, смогут рассчитывать только владельцы флагманов.