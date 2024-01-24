Компания Apple добавила через обновление iPhone защиту от кражи

Apple добавила через обновление iPhone защиту от кражи. Об этом сообщили в корпорации.

Новая опция «Защита украденного устройства» появилась в iOS 17.3. После активации функции iPhone не будет принимать код-пароль для разблокировки, если устройство окажется далеко от дома пользователя или других безопасных мест. Аппарат можно будет разблокировать только через Face ID или Touch ID.

При взаимодействии с разделами настроек, связанных со сменой пароля или конфиденциальными данными, iOS также попросит пользователя пройти аутентификацию через Face ID или Touch ID. По мнению инженеров Apple, таким образом снизится риск потери личных данных при краже девайса.

Кроме того, в обновление добавили новое оформление экрана блокировки Unity, совместные плейлисты в Apple Music, функцию поддержки AirPlay в отелях, оптимизированную функцию распознавания ДТП.