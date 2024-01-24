00:08
USD 89.29
EUR 97.28
RUB 1.01
Техноблог

Компания Apple добавила через обновление iPhone защиту от кражи

Apple добавила через обновление iPhone защиту от кражи. Об этом сообщили в корпорации.

Новая опция «Защита украденного устройства» появилась в iOS 17.3. После активации функции iPhone не будет принимать код-пароль для разблокировки, если устройство окажется далеко от дома пользователя или других безопасных мест. Аппарат можно будет разблокировать только через Face ID или Touch ID.

При взаимодействии с разделами настроек, связанных со сменой пароля или конфиденциальными данными, iOS также попросит пользователя пройти аутентификацию через Face ID или Touch ID. По мнению инженеров Apple, таким образом снизится риск потери личных данных при краже девайса.

Кроме того, в обновление добавили новое оформление экрана блокировки Unity, совместные плейлисты в Apple Music, функцию поддержки AirPlay в отелях, оптимизированную функцию распознавания ДТП.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/284911/
просмотров: 169
Версия для печати
Материалы по теме
Разработчики WhatsApp разрешили пользователям передавать файлы до 2 ГБ
Раскладной смартфон Xiaomi Mix Flip получит спутниковую связь
Компания Xiaomi представила пять новых смартфонов
В Китае создали «вечную» батарею для смартфонов
В пять раз быстрее: новый стандарт Wi-Fi 7 прошел официальную сертификацию
В Android добавят функцию обмена данных между смартфоном и ПК
В WhatsApp для Android появится функция обмена аудио во время видеозвонков
Создан первый ноутбук, одновременно работающий на Windows и Android
Microsoft выпустила отдельное приложение для Android с ИИ-помощником Copilot
Лучшие смартфоны 2023 года назвал эксперт
Популярные новости
Очередная магнитная буря накроет Землю в&nbsp;ближайшее время Очередная магнитная буря накроет Землю в ближайшее время
Раскладной смартфон Xiaomi Mix Flip получит спутниковую связь Раскладной смартфон Xiaomi Mix Flip получит спутниковую связь
Разработчики WhatsApp разрешили пользователям передавать файлы до&nbsp;2&nbsp;ГБ Разработчики WhatsApp разрешили пользователям передавать файлы до 2 ГБ
Висящий на&nbsp;скале суперсовременный стадион появится в&nbsp;Саудовской Аравии Висящий на скале суперсовременный стадион появится в Саудовской Аравии
Бизнес
Как кыргызстанцам отправлять деньги из&nbsp;России Как кыргызстанцам отправлять деньги из России
Целы и&nbsp;невредимы: ночное землетрясение не&nbsp;отразилось на&nbsp;объектах Elite House Целы и невредимы: ночное землетрясение не отразилось на объектах Elite House
Добро пожаловать в&nbsp;новый филиал ЗАО &laquo;Коммерческий Банк КСБ&raquo;, открытый в&nbsp;Бишкеке! Добро пожаловать в новый филиал ЗАО «Коммерческий Банк КСБ», открытый в Бишкеке!
Doscredobank и&nbsp;Avosend вручили ценные подарки по&nbsp;итогам первого этапа акции Doscredobank и Avosend вручили ценные подарки по итогам первого этапа акции
24 января, среда
23:44
Компания Apple добавила через обновление iPhone защиту от кражи Компания Apple добавила через обновление iPhone защиту...
23:17
Налоговая в 2023 году перевыполнила план по сбору налогов на 3 миллиарда сомов
22:46
За три года в Кыргызстане построили 189 школ
22:29
Факты отмывания денег на 20 миллионов сомов выявила СБНОН за три года
22:00
Чудаки парковки. Нарушители оставляют авто на тротуарах и остановках