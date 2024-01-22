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Техноблог

Раскладной смартфон Xiaomi Mix Flip получит спутниковую связь

Китайская корпорация Xiaomi запланировала выпуск первого смартфона-раскладушки. Об этом сообщает издание MySmartPrice.

Девайс будет иметь форм-фактор раскладушки и визуально напоминать Samsung Galaxy Z Flip4. Аппарат под названием Mix Flip получил сертификацию Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT), в документах говорится о поддержке спутниковой связи.

MySmartPrice
Фото MySmartPrice

По словам журналистов, подобная опция позволит телефону подключаться к спутникам на низкой околоземной орбите в случае, если сотовая связь отсутствует. Также раскладушка должна получить процессор Snapdragon 8 Gen 2, тройную камеру с трехкратным оптическим зумом и актуальную версию Android.

Авторы издания отметили, что поддержка спутниковой связи пока не стала популярной опцией среди смартфонов на рынке — она присутствует только в iPhone и устройствах серии Huawei Mate 50. При этом в 2022 году Qualcomm заключила соглашение с Xiaomi, Motorola, Nothing, Oppo, Vivo и Honor, чтобы обеспечить их аппараты спутниковой связью.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/284694/
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