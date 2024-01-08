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Техноблог

Создан первый ноутбук, одновременно работающий на Windows и Android

Китайская корпорация Lenovo создала первый на рынке ноутбук, работающий одновременно на Windows и Android. Об этом сообщает издание XDA.

Как стало известно инсайдерам, компьютер ThinkBook Plus будет иметь гибридный корпус и сможет трансформироваться в планшет. Согласно планам создателей девайса, в режиме ноутбука устройство будет работать на Windows, в режиме планшета — на Android.

Известно, что гаджет получит отсоединяемую клавиатуру и сенсорный дисплей, который можно будет поворачивать на 360 градусов. Подробные характеристики не раскрываются, но сообщается, что ThinkBook Plus получит скоростной порт Oculink, который будет конкурировать с Thunderbolt 3. Для сравнения: Oculink 2 может обеспечивать скорость передачи данных до 16 гигабит в секунду, тогда как Thunderbolt 3 — только 5 гигабит в секунду.

Стоимость ThinkBook Plus пока не раскрывается. Ожидается, что Lenovo анонсирует устройство на выставке CES 2024 в январе.  
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/283652/
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