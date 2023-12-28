Корпорация Microsoft выпустила отдельное приложение для Android с ИИ-помощником Copilot. Нейросеть может вести поиск в интернете, генерировать ответы на вопросы, создавать изображения по текстовому описанию и определять, что находится на картинках.

В компании считают, что функции Copilot пригодятся для дополнения графикой контента в социальных сетях, генерирования новых идей, создания логотипов и иллюстраций, а также для раскадровки фильмов.

Copilot предназначается также для помощи в составлении писем, создании заготовленных документов и презентаций, обобщении длинных текстов и многоязычном переводе.

Microsoft добавила инструмент Copilot в приложения и службы Microsoft 365 в марте. В сентябре он стал доступен в Windows 11 всем пользователям, а в декабре получил функцию генерации музыки.