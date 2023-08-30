Смартфоны Google получат поддержку спутниковой связи. Компания реализует появление спутниковой связи на смартфонах под управлением ОС Android, сообщает SamMobile.

В издании сослались на разработчика Нила Рахмуни, который нашел упоминание функции спутниковой связи в бета-версии Android. Он отметил, что в коде ОС был описан принцип работы новой опции.

Нил Рахмуни объяснил, что в экстренных ситуациях и в отсутствие сотовой связи пользователи смогут принимать и отправлять текстовые сообщения через спутниковую систему Garmin, который выступит партнером Google. В свою очередь, Garmin сотрудничает с фирмой Iridium, которая управляет группировкой спутников на околоземной орбите Земли. Коммуникация будет осуществляться через встроенный мессенджер Google Messages.

По информации инсайдеров, новая функция появится вместе с публичным релизом Android 14 и станет доступной более чем в 150 странах мира. Специалисты не стали уточнять стоимость услуги.

Напомним, Apple оказалась первой компанией, которая массово внедрила функцию спутниковой связи на свои смартфоны.