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Техноблог

В компьютерах Apple появится биометрическая защита Face ID

Корпорация Apple может добавить биометрическую систему защиты Face ID в компьютеры. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Отмечается, что портал ознакомился с патентом Apple, который появился на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). В материалах была описана модель компьютера со встроенной системой разблокировки устройства по лицу Face ID.

Инженеры корпорации объяснили появление нового метода блокировки компьютеров Mac тем, что пользователи хранят на своих девайсах конфиденциальную информацию и нуждаются в защите. Также специалисты отметили, что злоумышленники могут украсть личные данные, подглядев или подобрав пароль.

В документе уточняется, что описанный «модуль распознавания световых образов» должен иметь небольшие габариты, чтобы его можно было разместить в экране компьютера. Инженеры уточнили, что модуль состоит из детектора света и излучателя — последний будет проецировать инфракрасное излучение.

Система Face ID с 2017 года используется в смартфонах Apple, она встроена в экранный вырез дисплея. В 2021 году компания выпустила первый компьютер с «монобровью», но без функции разблокировки по лицу.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/272732/
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