Богатейший человек мира заявил, что его шантажируют откровенными фото

Глава компании Amazon и богатейший человек мира Джефф Безос сообщил о попытке шантажа со стороны издателей таблоида National Enquirer, угрожавших опубликовать его откровенные фото. Об этом пишет РИА Новости.

В начале января стало известно о разводе после 25 лет брака Джеффа Безоса и его супруги. СМИ сообщали, что глава Amazon узнал о журналистском «расследовании» таблоида National Enquirer, которое уличило бизнесмена в романтических отношениях с бывшей телеведущей, 49-летней Лорен Санчес.

Читайте по теме Топ звезд и миллиардеров, которые больше всех зарабатывают за час

Как утверждает таблоид, его представители связались с Джеффом Безосом и сообщили о собранном на него досье всего за 48 часов до публичного объявления о разводе.

После скандала Джефф Безос нанял частных детективов, чтобы расследовать утечку информации о личной жизни. Вчера он заявил, что издатель таблоида компания American Media Inc (AMI) во главе с Дэвидом Пекером угрожает опубликовать фотографии, которые Безос посылал Санчес. В обмен на отказ от публикации представители AMI требуют публичного заявления об отсутствии политической подоплеки в инциденте с компрометирующим досье.

Джефф Безос был постоянной мишенью для критики со стороны президента США Дональда Трампа, не в последнюю очередь из-за принадлежащей ему газеты The Washington Post — постоянным рупором критики в адрес главы государства.

Издатель National Enquirer Дэвид Пекер является одним из ключевых союзников Трампа в мире медиа.

Вместо того чтобы сдаться вымогательству и шантажу, я решил опубликовать то, что они прислали, вопреки персональному ущербу, которым они угрожают. Джефф Безос

Миллиардер выложил переписку, которая, по его мнению, подтверждает попытку шантажа со стороны AMI и ее главы Дэвида Пекера.

Читайте по теме Определена самая дорогая компания в мире

В марте 2018 года Джефф Безос поднялся на первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира по версии журнала Forbes. Он обогнал ранее лидировавшего в списке основателя компании Microsoft Билла Гейтса.

В сентябре компания Безоса Amazon стала второй после корпорации Apple компанией, чья капитализация превысила $1 триллион.