21:04
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Богатейший человек мира заявил, что его шантажируют откровенными фото

Фото © AP Photo/Amy Harris/Invision. Генеральный директор Amazon Джефф Безос. Архивное фото

Глава компании Amazon и богатейший человек мира Джефф Безос сообщил о попытке шантажа со стороны издателей таблоида National Enquirer, угрожавших опубликовать его откровенные фото. Об этом пишет РИА Новости.

В начале января стало известно о разводе после 25 лет брака Джеффа Безоса и его супруги. СМИ сообщали, что глава Amazon узнал о журналистском «расследовании» таблоида National Enquirer, которое уличило бизнесмена в романтических отношениях с бывшей телеведущей, 49-летней Лорен Санчес.

Читайте по теме
Топ звезд и миллиардеров, которые больше всех зарабатывают за час

Как утверждает таблоид, его представители связались с Джеффом Безосом и сообщили о собранном на него досье всего за 48 часов до публичного объявления о разводе.

После скандала Джефф Безос нанял частных детективов, чтобы расследовать утечку информации о личной жизни. Вчера он заявил, что издатель таблоида компания American Media Inc (AMI) во главе с Дэвидом Пекером угрожает опубликовать фотографии, которые Безос посылал Санчес. В обмен на отказ от публикации представители AMI требуют публичного заявления об отсутствии политической подоплеки в инциденте с компрометирующим досье.

Джефф Безос был постоянной мишенью для критики со стороны президента США Дональда Трампа, не в последнюю очередь из-за принадлежащей ему газеты The Washington Post — постоянным рупором критики в адрес главы государства.

Издатель National Enquirer Дэвид Пекер является одним из ключевых союзников Трампа в мире медиа. 

Вместо того чтобы сдаться вымогательству и шантажу, я решил опубликовать то, что они прислали, вопреки персональному ущербу, которым они угрожают.

Джефф Безос

Миллиардер выложил переписку, которая, по его мнению, подтверждает попытку шантажа со стороны AMI и ее главы Дэвида Пекера.

Читайте по теме
Определена самая дорогая компания в мире
В марте 2018 года Джефф Безос поднялся на первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира по версии журнала Forbes. Он обогнал ранее лидировавшего в списке основателя компании Microsoft Билла Гейтса.

В сентябре компания Безоса Amazon стала второй после корпорации Apple компанией, чья капитализация превысила $1 триллион.
Ссылка:
просмотров: 627
Версия для печати
Материалы по теме
Определена самая дорогая компания в мире
Самые богатые бизнесмены мира за год потеряли $511 миллиардов
Самый богатый в мире человек за два дня потерял $19 миллиардов
Назван богатейший человек современности
Состояние главы Amazon в «черную пятницу» достигло $100 миллиардов
Популярные новости
Заработать $2&nbsp;миллиона за&nbsp;два года. История бизнесмена из&nbsp;Кыргызстана Заработать $2 миллиона за два года. История бизнесмена из Кыргызстана
Адвокат Сапара Исакова требует привлечь к&nbsp;ответственности Асылбека Жээнбекова Адвокат Сапара Исакова требует привлечь к ответственности Асылбека Жээнбекова
Модернизация ТЭЦ. Ответственность Асылбека Жээнбекова рассматривать не&nbsp;будут Модернизация ТЭЦ. Ответственность Асылбека Жээнбекова рассматривать не будут
Призывавшая на&nbsp;митинге убивать китайцев пенсионерка раскаялась в&nbsp;содеянном Призывавшая на митинге убивать китайцев пенсионерка раскаялась в содеянном
Бизнес
O!Store в&nbsp;Asia Mall делает СКИДКИ на&nbsp;смартфоны и&nbsp;аксессуары до&nbsp;30&nbsp;процентов O!Store в Asia Mall делает СКИДКИ на смартфоны и аксессуары до 30 процентов
Красивые номера MegaCom в&nbsp;подарок со&nbsp;скидкой до&nbsp;90&nbsp;процентов Красивые номера MegaCom в подарок со скидкой до 90 процентов
Подборка смартфонов для НЕГО и&nbsp;НЕЕ к&nbsp;14&nbsp;февраля Подборка смартфонов для НЕГО и НЕЕ к 14 февраля
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; оказал помощь детской больнице в&nbsp;городе&nbsp;Ош «Газпром Кыргызстан» оказал помощь детской больнице в городе Ош