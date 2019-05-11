Прототип аппарата для высадки на Луну представил миллиардер Джефф Безос

Глава компаний Amazon и Blue Origin, самый богатый человек мира Джефф Безос провел в Вашингтоне презентацию прототипа космического аппарата для высадки на поверхность Луны. Об этом сообщил телеканал ABC.

«Настало время вернуться на Луну, на этот раз, чтобы остаться», — заявил Джефф Безос на закрытом мероприятии для журналистов и работников космической сферы. Он показал макет в натуральную величину аппарата для высадки на спутник Земли. Посадочный модуль назвали Blue Moon.

Читайте по теме Пилотируемый луноход построит компания Toyota

Разработка аппарата, отметил Джефф Безос, «велась на протяжении трех лет».

По его словам, Blue Moon сможет совершить мягкую посадку на поверхность Луны, имея полезную нагрузку от 3,6 до 6,5 тонны, при этом на его крыше можно поместить луноход.

Глава Amazon заявил, что специально для посадочного модуля разработан двигатель, получивший название BE-7. Первый пробный запуск силовой установки проведут летом.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс сказал, что «политикой нынешней администрации является возвращение американских астронавтов на Луну в течение пяти лет».

Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн заметил, что Соединенные Штаты установят постоянное присутствие на Луне. Но, по его данным, «это не предполагает постоянного присутствия людей на поверхности Луны».

«Это означает, что там будут наши роботы, луноходы, а также люди, которые будут летать туда на продолжительное время, чтобы заниматься наукой», — пояснил глава американского космического ведомства.