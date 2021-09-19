Робот-патрульный теперь стал новым сотрудником на заводе Kia

Boston Dynamics и Hyundai представили нового четвероногого робота Factory Safety Service Robot.

Новинка создана на основе популярной модели Spot и будет использоваться для патрулирования автомобильного завода Kia в Южной Корее.

Помимо этого, робот будет выполнять задания разной сложности. У него есть 3D-лидар и тепловизор, что помогает ему видеть людей и контролировать повышение температуры. Например, в случае возникновения пожара.

Новинка умеет определять закрытые и открытые двери. Также робот способен наблюдать за порядком в слепых для человеческого глаза зонах. Управляется умная машина удаленно, но при желании способна действовать и самостоятельно. В этом ей помогают ИИ и технология машинного обучения.