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Техноблог

Робот-патрульный теперь стал новым сотрудником на заводе Kia

Boston Dynamics и Hyundai представили нового четвероногого робота Factory Safety Service Robot.

Новинка создана на основе популярной модели Spot и будет использоваться для патрулирования автомобильного завода Kia в Южной Корее.

Hyundai
Фото Hyundai

Помимо этого, робот будет выполнять задания разной сложности. У него есть 3D-лидар и тепловизор, что помогает ему видеть людей и контролировать повышение температуры. Например, в случае возникновения пожара.

Новинка умеет определять закрытые и открытые двери. Также робот способен наблюдать за порядком в слепых для человеческого глаза зонах. Управляется умная машина удаленно, но при желании способна действовать и самостоятельно. В этом ей помогают ИИ и технология машинного обучения. 
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/207612/
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