Компания Oppo запатентовала первый смартфон с боковой камерой

Компания Oppo запатентовала первый смартфон со встроенной в боковую панель камерой. Об этом сообщает нидерландское издание LetsGoDigital.

Данные о патенте появились в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO). Согласно схеме, в торце телефона проделывается перфорация под камеру, благодаря которой устройство сможет снимать находящиеся сбоку объекты.

В описании патента говорится, что данное изобретение позволит снимать фото и видео на смартфон с разных ракурсов. Например, при движении объекта в сторону телефон не придется поворачивать, так как объект попадет в поле зрения боковой камеры. Также подобная конструкция позволит делать объемные снимки.

В компании Oppo отмечают, что подобное решение является недорогим и не требует установки дополнительного объектива. В боковой части гаджета будет располагаться система зеркал, при этом изображение будет сниматься на основную камеру.