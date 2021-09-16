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Техноблог

Microsoft разрешила пользователям авторизовываться без пароля

Microsoft реализовала функцию беспарольного входа для системы авторизации Windows и других своих продуктов. Теперь при желании пароль своего аккаунта вообще можно удалить. Об этом сообщает TechCrunch.

Microsoft открыла для всех аккаунтов индивидуальных пользователей возможность применять их без пароля. Разработчик Windows, как и другие IT-гиганты, держит курс на «беспарольное будущее», так как именно пароли зачастую оказываются «слабым местом» в защите от киберугроз.

Ранее беспарольный вход в аккаунт был доступен только корпоративным клиентам Microsoft. Теперь в преддверии выхода Windows 11 5 октября его открывают для всех.

Вместо традиционного пароля для входа, например, в Outlook или облачный сервис OneDrive, теперь можно будет использовать специальное мобильное приложение Microsoft Authenticator, систему биометрической авторизации Windows Hello, электронный ключ безопасности или код, присылаемый в SMS или по электронной почте.

Некоторые приложения и сервисы, впрочем, по-прежнему будут требовать пароля. Это относится к Office 2010 или более ранним версиям, приложению Remote Desktop и Xbox 360. Не смогут отказаться от паролей и те, кто до сих пор использует неподдерживаемые версии Windows.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/207294/
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