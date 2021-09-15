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Техноблог

Apple презентовала iPhone 13 и новое поколение «умных» часов

Apple представила четыре модели iPhone, два iPad и новые «умные» часы. Компания является лидером на мировом рынке смартфонов по выручке, но по числу проданных устройств ее теснит китайская Xiaomi. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Первыми компания показала новые планшеты iPad и iPad mini. Оба устройства оснащены сверхширокоугольной камерой разрешением 12 мегапикселей. iPad работает на процессоре A13 Bionic, а iPad mini — на Apple A15 Bionic, который, как заявляет производитель, на 80 процентов быстрее предыдущих моделей.

Новинки поступят в продажу 24 сентября в 28 странах.

Следом Apple представила новую линейку своих «умных» часов Apple Watch седьмой серии. Модель имеет новые цвета и дизайн, из-за чего размер дисплея стал больше — 41×45 миллиметров. Часы получили более компактное расположение компонентов, а также увеличенную батарею, благодаря чему они заряжаются быстрее, чем предыдущие модели.

Далее производитель показал линейку новых iPhone 13 и iPhone 13 mini. Время работы батареи у Phone 13 — в 2,5 раза больше, чем у предыдущей модели, у iPhone 13 mini — в 1,5 раза больше.

Камеры получили улучшенный автофокус и портретный режим для видеосъемки. iPhone 13 и iPhone 13 mini имеют обновленную форму камер. Фронтальная камера была переделана, что позволило увеличить экран на 20 процентов. Объективы на задней панели теперь расположены по диагонали.

Еще две модели iPhone Pro и iPhone Pro Max обладают дисплеем размером 6,1 и 6,7 дюймов, соответственно. Системой из трех камер на задней панели (телефото, широкоугольной, сверхшироко­угольной), а также фронтальной. Улучшена функция макросъемки и съемки при слабом освещении.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/207105/
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