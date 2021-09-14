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Техноблог

Компания Xiaomi официально представила свои первые «умные» очки

Компания Xiaomi сегодня официально представила свои первые «умные» очки. Об этом сообщает ixbt.com.

По данным издания, новинка выглядит как обычные очки, масса невелика — всего 51 грамм. В устройстве нашлось место для четырехъядерного процессора, аккумулятора, адаптеров Wi-Fi и Bluetooth, пары камер, а также 497 различных датчиков и различных модулей.

В Xiaomi считают, что такое устройство может со временем заменить смартфон.

В компании попытались сделать «умные» очки чуть больше «интеллектуальными», чем современные устройства. Будучи сопряженными со смартфоном, они не будут выводить все уведомления, приходящие на телефон — только самые важные. Информация на экране будет отображаться автоматически в зависимости от ситуации, но и тут приоритет отдается только самым необходимым в текущий момент данным.

Очки поддерживают навигацию, могут сами звонить и принимать звонки (есть встроенные микрофоны и громкоговоритель), имеют память для хранения снимков со встроенной камеры. Одна из важных функций — перевод в режиме реального времени, активируемый голосом.

В компании пока не сообщают, когда на базе этого концепта появится серийный продукт и сколько он будет стоить.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/207080/
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