Компания Xiaomi официально представила свои первые «умные» очки

Компания Xiaomi сегодня официально представила свои первые «умные» очки. Об этом сообщает ixbt.com.

В Xiaomi считают, что такое устройство может со временем заменить смартфон.

По данным издания, новинка выглядит как обычные очки, масса невелика — всего 51 грамм. В устройстве нашлось место для четырехъядерного процессора, аккумулятора, адаптеров Wi-Fi и Bluetooth, пары камер, а также 497 различных датчиков и различных модулей.

В компании попытались сделать «умные» очки чуть больше «интеллектуальными», чем современные устройства. Будучи сопряженными со смартфоном, они не будут выводить все уведомления, приходящие на телефон — только самые важные. Информация на экране будет отображаться автоматически в зависимости от ситуации, но и тут приоритет отдается только самым необходимым в текущий момент данным.

Очки поддерживают навигацию, могут сами звонить и принимать звонки (есть встроенные микрофоны и громкоговоритель), имеют память для хранения снимков со встроенной камеры. Одна из важных функций — перевод в режиме реального времени, активируемый голосом.

В компании пока не сообщают, когда на базе этого концепта появится серийный продукт и сколько он будет стоить.