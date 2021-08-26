Компания Samsung сможет блокировать телевизоры по всему миру

Samsung сможет блокировать телевизоры по всему миру. Компания представила новую технологию TV Block, с помощью которой можно заблокировать украденное устройство. Об этом сообщает портал Bleeping Computer.

Представители корпорации считают, что такая функция обеспечит безопасность и снизит количество случаев кражи телевизоров — устройства будут использовать только законные владельцы при наличии доказательства покупки.

Фото из интернета

В компании объяснили механизм работы TV Block: после подключения телевизора к интернету специальный алгоритм проверит серийный номер устройства в списках украденной или нелегально проданной продукции. При совпадении номеров программа вычислит, что телевизор попал в руки незаконно, а затем автоматически отключит все его функции.

Новое программное обеспечение активируют на всех телевизорах бренда. Технология станет особенно полезной во время массовых беспорядков — люди не смогут безнаказанно воровать устройства Samsung, предполагают производители. В июле 2020 года TV Block с успехом протестировали в ЮАР после серии ограблений магазинов.