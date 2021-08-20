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Техноблог

Сообщения в WhatsApp смогут сами удаляться через 90 дней

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция. Как сообщает портал WABetaInfo, пользователи получили возможность отправлять сообщения, которые самоуничтожатся через 90 дней.

Чтобы воспользоваться новой функцией, пользователю нужно будет выбрать один из нескольких вариантов при отправке сообщения: Off (сообщения не исчезают), 24 часа (пока отсутствует в тестовой версии), 7 дней или 90 дней.

Опция доступна в бета-версии 2.21.17.16. Новую функцию пока представили только для устройств на Android.

При этом отмечается, что ее тестирование может занять у разработчиков WhatsApp довольно продолжительное время.

Впервые исчезающие сообщения появились в популярном мессенджере в ноябре 2020 года. Тогда пользователи получили возможность отправлять сообщения, которые будут самоуничтожаться через семь дней. После этого появилась информация о том, что компания работает над опцией, позволяющей удалять сообщения после однократного прочтения пользователем.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/204570/
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