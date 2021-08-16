00:13
USD 84.79
EUR 99.57
RUB 1.15
Техноблог

Honor запустит смартфоны по всему миру с поддержкой Google Mobile Services

Honor запустит смартфоны по всему миру с поддержкой Google Mobile Services. Компания выпустила свою первую линейку флагманских смартфонов премиум-класса после отделения от Huawei в начале этого года. Серия Honor Magic3 была запущена в Китае. Об этом сообщает Astera.

Генеральный директор Honor Джордж Чжао рассказал о глобальном запуске смартфонов. Он сказал, что теперь компания сосредоточится на возобновлении деятельности в более чем 50 странах мира и добавил, что сейчас компания готовится к глобальному запуску смартфонов серии Honor 50 примерно в 30 странах.

Напомним, этот модельный ряд был запущен в Китае в июне. Недавно выпущенная серия Honor Magic3 также будет запущена во всем мире, но китайская компания не сообщает о сроках.

Honor была вынуждена отказаться от GMS на своих устройствах, когда компания была суббрендом Huawei, учитывая, что Соединенные Штаты ввели санкции против китайского технологического гиганта, запретив ему использовать Google или любую технологию, созданную американской фирмой.

Джордж Чжао также признал, что рыночная доля компании на зарубежном рынке снизилась почти до нуля. Он добавляет, что сейчас бренд сосредоточен на восстановлении своего бизнеса примерно в 50 странах, в которых он ведет свою деятельность.

Благодаря поддержке Google Mobile Services и новым многообещающим устройствам, выпущенным на рынок, Honor надеется сделать V-образный подъем и стать одним из ведущих брендов смартфонов.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/204075/
просмотров: 170
Версия для печати
Материалы по теме
WhatsApp представил функцию переноса чатов с iOS на Android
Прочнее, чем алмаз. В Китае создан самый твердый и прочный в мире материал
Китайская компания Mony представила самый маленький в мире смартфон
Опубликован обновленный рейтинг смартфонов. Кто в лидерах
Рынок смартфонов: кто показал рост и спад во втором квартале 2021 года
Ученые КНР создали алгоритм, предсказывающий теракт за неделю до его совершения
Realme представит смартфон с беспроводной магнитной зарядкой
Почти 40 процентов владельцев отключают 5G в новых смартфонах
WhatsApp получит возможность переносить чаты с iOS на Android
Обернитесь. Ученые начали реализацию проекта по поиску инопланетян на Земле
Популярные новости
TikTok усилит меры безопасности для детей TikTok усилит меры безопасности для детей
Бизнес
Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1» Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1»
Оплатите автоналог без комиссии и&nbsp;не&nbsp;выходя из&nbsp;дома через &laquo;О!Деньги&raquo; Оплатите автоналог без комиссии и не выходя из дома через «О!Деньги»
Пройдите вакцинацию и&nbsp;получите 10&nbsp;ГБ интернета от&nbsp;MegaCom в&nbsp;подарок Пройдите вакцинацию и получите 10 ГБ интернета от MegaCom в подарок
Получи сертификат о&nbsp;вакцинации от&nbsp;COVID, и&nbsp;Beeline подарит гигабайты интернета Получи сертификат о вакцинации от COVID, и Beeline подарит гигабайты интернета
16 августа, понедельник
23:55
Honor запустит смартфоны по всему миру с поддержкой Google Mobile Services Honor запустит смартфоны по всему миру с поддержкой Goo...
23:27
За неделю в Бишкеке выявили 4 тысячи 842 нарушения Правил дорожного движения
22:36
В Казахстане началась установка спутников нового поколения OneWeb
22:06
Водители троллейбусов в Бишкеке нарушают ПДД. Горожане возмущены
21:24
Общественные туалеты в центре Бишкека не работают, а только портят вид