Honor запустит смартфоны по всему миру с поддержкой Google Mobile Services. Компания выпустила свою первую линейку флагманских смартфонов премиум-класса после отделения от Huawei в начале этого года. Серия Honor Magic3 была запущена в Китае. Об этом сообщает Astera.

Генеральный директор Honor Джордж Чжао рассказал о глобальном запуске смартфонов. Он сказал, что теперь компания сосредоточится на возобновлении деятельности в более чем 50 странах мира и добавил, что сейчас компания готовится к глобальному запуску смартфонов серии Honor 50 примерно в 30 странах.

Напомним, этот модельный ряд был запущен в Китае в июне. Недавно выпущенная серия Honor Magic3 также будет запущена во всем мире, но китайская компания не сообщает о сроках.

Honor была вынуждена отказаться от GMS на своих устройствах, когда компания была суббрендом Huawei, учитывая, что Соединенные Штаты ввели санкции против китайского технологического гиганта, запретив ему использовать Google или любую технологию, созданную американской фирмой.

Джордж Чжао также признал, что рыночная доля компании на зарубежном рынке снизилась почти до нуля. Он добавляет, что сейчас бренд сосредоточен на восстановлении своего бизнеса примерно в 50 странах, в которых он ведет свою деятельность.

Благодаря поддержке Google Mobile Services и новым многообещающим устройствам, выпущенным на рынок, Honor надеется сделать V-образный подъем и стать одним из ведущих брендов смартфонов.