00:17
USD 84.79
EUR 99.60
RUB 1.15
Техноблог

TikTok усилит меры безопасности для детей

Сервис коротких видео TikTok обновил настройки конфиденциальности и безопасности для несовершеннолетних пользователей, сообщают зарубежные СМИ.

Читайте по теме
TikTok удалил 7 миллионов аккаунтов, созданных детьми младше 13 лет

Изменения коснутся настроек приватности, обмена личными сообщениями, загрузки и скачивания видео.

Для новых пользователей в возрасте 16-17 лет при регистрации прием личных сообщений по умолчанию будет отключен.

Включить прием сообщений можно в настройках, но соцсеть попросит дополнительное подтверждение. Существующих пользователей изменение также коснется. При публикации видео пользователям моложе 16 лет будет предложено выбрать, кому его показывать: подписчикам, друзьям или самому автору. Опция «Все» в данном случае недоступна.

В этой же возрастной категории недоступны дуэты, ориентированные на совместную работу нескольких авторов. Пользователей 16 и 17 лет при каждой публикации сеть будет спрашивать разрешение на скачивание ролика. У подростков до 15 лет эта функция была заблокирована в январе 2021 года. Подростки от 13 до 15 лет не могут делать свои видео скачиваемыми.

TikTok также ограничит для подростков показ push-уведомлений. Пользователи в возрасте 13-15 лет не будут получать их после 21.00, для 16-17 лет их отключат после 22.00. Снова уведомления будут работать после 8.00.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/203956/
просмотров: 190
Версия для печати
Материалы по теме
Алина Ким из Алматы стала самой популярной девушкой-тиктокером в СНГ
В Москве женщина оставила новорожденного во дворе дома
Они хотели набегаться на свободе. Как адаптировались дети, возвращенные из Ирака
МВД просит родителей объяснить детям, что такое половая неприкосновенность
Отдых в «Артеке». Кыргызстан все еще ждет разрешения от Роспотребнадзора
Кыргызстанцев приглашают к участию в детских инклюзивных творческих играх
Парламент принял в трех чтениях Кодекс о детях
Оставленные без присмотра дети в Бостери. Нашелся отец мальчиков
Женщина оставила двух детей в комнате частного сектора в Бостери и пропала
В ГУВД призывают не оставлять открытыми окна и балконы, когда дома дети
Популярные новости
Прочнее, чем алмаз. В&nbsp;Китае создан самый твердый и&nbsp;прочный в&nbsp;мире материал Прочнее, чем алмаз. В Китае создан самый твердый и прочный в мире материал
Кабриолет будущего. Audi показала электромобиль-трансформер Кабриолет будущего. Audi показала электромобиль-трансформер
Кыргызстанцев приглашают к&nbsp;участию в&nbsp;онлайн-форуме IT-технологий. Будут призы Кыргызстанцев приглашают к участию в онлайн-форуме IT-технологий. Будут призы
WhatsApp представил функцию переноса чатов с&nbsp;iOS на&nbsp;Android WhatsApp представил функцию переноса чатов с iOS на Android
Бизнес
Получи сертификат о&nbsp;вакцинации от&nbsp;COVID, и&nbsp;Beeline подарит гигабайты интернета Получи сертификат о вакцинации от COVID, и Beeline подарит гигабайты интернета
Oi-qaragai: новая достопримечательность Казахстана Oi-qaragai: новая достопримечательность Казахстана
Что делать, чтобы не&nbsp;остаться без газа? В&nbsp;августе должников начнут отключать Что делать, чтобы не остаться без газа? В августе должников начнут отключать
Основные причины, почему стоит продолжать обучение в&nbsp;магистратуре КГИПИ Основные причины, почему стоит продолжать обучение в магистратуре КГИПИ
14 августа, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
13 августа, пятница
23:54
TikTok усилит меры безопасности для детей
23:27
Компания Adidas решила продать Reebok за 2,1 миллиарда евро
23:02
Алина Ким из Алматы стала самой популярной девушкой-тиктокером в СНГ
22:47
В Москве женщина оставила новорожденного во дворе дома
22:33
Взятка прокурора. В Верховном суде сообщили подробности приговора