TikTok усилит меры безопасности для детей

Сервис коротких видео TikTok обновил настройки конфиденциальности и безопасности для несовершеннолетних пользователей, сообщают зарубежные СМИ.

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Изменения коснутся настроек приватности, обмена личными сообщениями, загрузки и скачивания видео.

Для новых пользователей в возрасте 16-17 лет при регистрации прием личных сообщений по умолчанию будет отключен.

Включить прием сообщений можно в настройках, но соцсеть попросит дополнительное подтверждение. Существующих пользователей изменение также коснется. При публикации видео пользователям моложе 16 лет будет предложено выбрать, кому его показывать: подписчикам, друзьям или самому автору. Опция «Все» в данном случае недоступна.

В этой же возрастной категории недоступны дуэты, ориентированные на совместную работу нескольких авторов. Пользователей 16 и 17 лет при каждой публикации сеть будет спрашивать разрешение на скачивание ролика. У подростков до 15 лет эта функция была заблокирована в январе 2021 года. Подростки от 13 до 15 лет не могут делать свои видео скачиваемыми.

TikTok также ограничит для подростков показ push-уведомлений. Пользователи в возрасте 13-15 лет не будут получать их после 21.00, для 16-17 лет их отключат после 22.00. Снова уведомления будут работать после 8.00.