Кыргызстанцев приглашают к участию в онлайн-форуме IT-технологий. Будут призы

Кыргызстанцев приглашают принять участие в российском онлайн-форуме World AI & Data Challenge. Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.

По его данным, поучаствовать могут профессионалы в сфере технологий искусственного интеллекта и анализа данных, студенты IT-специальностей и junior-разработчики.

Data-хакатон — это возможность вместе с командой проверить гипотезы решений, доработать свой MVP с экспертами, прокачать компетенции, найти идею для стартапа и единомышленников для его запуска. Мероприятие состоится 21 и 22 августа. Подать заявку нужно на сайте форума.

Победителей и финалистов ждут призы, в числе которых доступ к онлайн-курсам от ведущих школ мира.