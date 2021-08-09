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Техноблог

Китайская компания Mony представила самый маленький в мире смартфон

Китайская компания Mony представила самый маленький смартфон. Устройство получило название Mony Mint и, по оценке экспертов, неплохие параметры для своего размера.

компании Mony
Фото компании Mony

Пока создание устройства находится на стадии коллективного финансирования, но первые прототипы уже есть на фото. Смартфон Mony Mint получил следующие параметры:

— дисплей с диагональю 3 дюйма;

— размер примерно с кредитную карту;

— разъем зарядки USB-C;

— справа расположена кнопка включения и качелька регулировки громкости 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти;

— разъем для установки SD-карты;

— два разъема для SIM-карт;

— операционная система Android 9;

— объем батареи 1250 мАч — производитель обещает до трех дней беспрерывной работы на одном заряде.

Продажи смартфона Mony Mint должны начаться в ноябре этого года, но на стадии коллективного финансирования смартфон можно купить за $100.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/203488/
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