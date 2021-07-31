21:28
USD 84.76
EUR 100.89
RUB 1.16
Техноблог

Осенью пользователям старых версий Android закроют вход в аккаунты Google

Компания Google начала рассылать пользователям Android электронные письма с предупреждением о том, что с конца сентября на устройствах с Android 2.3.7 (Gingerbread) и более ранних версий будет блокироваться возможность авторизации в аккаунтах Google.

Это может затруднить использование служб и фирменных приложений компаний на старых устройствах, а также доставит иные неудобства.

«В рамках наших постоянных усилий по обеспечению безопасности пользователей Google больше не будет разрешать вход на устройствах с Android, работающих под управлением Android 2.3.7 и более ранних версий начиная с 27 сентября 2021 года. Если вы войдете в систему на устройстве после 27 сентября, вы можете увидеть сообщение об ошибке авторизации при попытке использовать продукты и службы Google, такие как Gmail, YouTube и Карты», — сказал представитель Google.

Невозможность авторизоваться в аккаунте Google сделает взаимодействие с устройством значительно менее комфортным. Помимо приложений и сервисов, пользователи не смогут создавать новые аккаунты Google, выполнять сброс до заводских настроек, изменять пароль учетной записи. Это касается устройств с версиями Android, которые были выпущены до декабря 2010-го.

Пользователям устройств, которых затронет проблема, рекомендуется обновить программное обеспечение, если это возможно, или же перейти на использование более актуальных моделей устройств.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/202807/
просмотров: 417
Версия для печати
Материалы по теме
WhatsApp научат переносить переписки между iPhone и Android-смартфонами
Названы рекомендованные к удалению Android-приложения
Премьеру новой версии Android отложили из-за беспорядков в США
Собственную операционную систему для замены Android создает Facebook
Google: Отключение Huawei от Android создаст серьезные проблемы для безопасности
В Android нашли уязвимость, которая позволяет отследить любой смартфон
Встроенные вирусы обнаружили эксперты в 45 моделях смартфонов
Беспроводная зарядка быстро «убивает» батареи iPhone X и 8
Найден новый подслушивающий вирус для Android. Как обеспечить безопасность
Новый троян атаковал владельцев Android-устройств
Популярные новости
Обернитесь. Ученые начали реализацию проекта по&nbsp;поиску инопланетян на&nbsp;Земле Обернитесь. Ученые начали реализацию проекта по поиску инопланетян на Земле
Почти 40&nbsp;процентов владельцев отключают 5G&nbsp;в&nbsp;новых смартфонах Почти 40 процентов владельцев отключают 5G в новых смартфонах
Хакеры под видом Windows 11&nbsp;распространяют трояны: будьте внимательны Хакеры под видом Windows 11 распространяют трояны: будьте внимательны
Глава Facebook хочет объединить реальный и&nbsp;виртуальные миры Глава Facebook хочет объединить реальный и виртуальные миры
Бизнес
Как погасить кредит или пополнить карту без комиссии прямо со&nbsp;смартфона? Как погасить кредит или пополнить карту без комиссии прямо со смартфона?
Хочу работать. Куванычбек Конгантиев о&nbsp;том, зачем нужен мандат депутата БГК Хочу работать. Куванычбек Конгантиев о том, зачем нужен мандат депутата БГК
В&nbsp;Джамму и&nbsp;Кашмире для привлечения туристов возрождают водный транспорт В Джамму и Кашмире для привлечения туристов возрождают водный транспорт
Как отправить денежный перевод в&nbsp;Россию без комиссии и&nbsp;без лимитов? Как отправить денежный перевод в Россию без комиссии и без лимитов?
31 июля, суббота
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 1 августа: будет жарко Прогноз погоды в Кыргызстане на 1 августа: будет жарко
20:37
Осенью пользователям старых версий Android закроют вход в аккаунты Google
20:12
Ученые выяснили, что COVID-19 не передается через деньги
19:49
Чем кормить скот? Цены на сено выросли до 321 сома за тюк
19:27
Участник баткенских событий ютится в школьной комнатушке. Власти просят помочь