Осенью пользователям старых версий Android закроют вход в аккаунты Google

Компания Google начала рассылать пользователям Android электронные письма с предупреждением о том, что с конца сентября на устройствах с Android 2.3.7 (Gingerbread) и более ранних версий будет блокироваться возможность авторизации в аккаунтах Google.

Это может затруднить использование служб и фирменных приложений компаний на старых устройствах, а также доставит иные неудобства.

«В рамках наших постоянных усилий по обеспечению безопасности пользователей Google больше не будет разрешать вход на устройствах с Android, работающих под управлением Android 2.3.7 и более ранних версий начиная с 27 сентября 2021 года. Если вы войдете в систему на устройстве после 27 сентября, вы можете увидеть сообщение об ошибке авторизации при попытке использовать продукты и службы Google, такие как Gmail, YouTube и Карты», — сказал представитель Google.

Невозможность авторизоваться в аккаунте Google сделает взаимодействие с устройством значительно менее комфортным. Помимо приложений и сервисов, пользователи не смогут создавать новые аккаунты Google, выполнять сброс до заводских настроек, изменять пароль учетной записи. Это касается устройств с версиями Android, которые были выпущены до декабря 2010-го.

Пользователям устройств, которых затронет проблема, рекомендуется обновить программное обеспечение, если это возможно, или же перейти на использование более актуальных моделей устройств.