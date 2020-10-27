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Техноблог

Названы рекомендованные к удалению Android-приложения

Компания-разработчик антивирусных продуктов Avast назвала приложения для Android, которые рекомендуется не устанавливать на смартфоны. Об этом пишет «Российская газета».

Специалисты фирмы предупреждают об увеличившемся количестве программ, которые засоряют операционную систему большим количеством рекламы. К таким программам относятся Shoot Them, Crush Car, Rolling Scroll, Helicopter Attack — New, Assassin Legend — 2020 New, Helicopter Shoot, Rugby Pass, Flying Skateboard, Iron it, Shooting Run, Plant Monster, Find Hidden, Find 5 Differences — 2020 New, Rotate Shape, Jump Jump, Find the Differences — Puzzle Game, Sway Man, Desert Against, Money Destroyer, Cream Trip — New и Props Rescue.

Помимо рекламы, эти приложения умеют скрывать свое присутствие на зараженном устройстве, что затрудняет их удаление.

Эксперты отмечают, что при выборе программ не стоит ориентироваться на количество скачиваний. В частности, вышеуказанные приложения были скачаны из Google Play более 8 миллионов раз.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/170940/
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