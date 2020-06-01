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Техноблог

Премьеру новой версии Android отложили из-за беспорядков в США

Запланированную на 3 июня презентацию мобильной операционной системы Android 11 отложили на неопределенный срок. Об этом сообщила «Популярная механика».

В Google пояснили, что вынуждены изменить планы из-за сложной ситуации в США, сложившейся после убийства чернокожего американца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

«Мы рады рассказать вам больше об Android 11, но сейчас не время праздновать. Мы переносим запланированное на 3 июня событие и бета-релиз операционной системы. Скоро мы вернемся с Android 11», — гласит заявление на странице Android Developers в Twitter.

Протесты против применения чрезмерной силы полицией США вспыхнули по всей стране, в том числе в Районе Залива, где базируется Google и большинство его сотрудников.

Предыдущую финальную версию мобильной ОС — Android 10 — представили в сентябре 2019 года.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/154387/
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