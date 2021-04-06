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Техноблог

WhatsApp научат переносить переписки между iPhone и Android-смартфонами

В мессенджере WhatsApp появится возможность переносить переписки между iPhone и Android-смартфонами. Разработчики начали тестировать долгожданную функцию.

WABetaInfo пишет, что это нововведение — «часть стратегического развития приложения». Компания изучает возможности использовать мессенджер сразу на нескольких устройствах одновременно. В связи с этим перед командой разработки стоит важная задача — реализовать «миграцию» истории переписки между iOS и Android.

Отметим, что подобная функциональность уже давно реализована в Telegram. Но там этого добиться проще, так как WhatsApp, в отличие от проекта Дурова, использует сквозное шифрование на всех чатах автоматически. В Telegram оно реализовано лишь в «Секретных чатах».
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/189029/
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