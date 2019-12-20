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Собственную операционную систему для замены Android создает Facebook

Фото YouTube. HTC First — первый смартфон Facebook, ставший неудачей компании

Facebook владеет множеством сервисов, включая Instagram и WhatsApp, и несколькими устройствами — шлемами виртуальной реальности Oculus и «умными» экранами Portal для видеозвонков. Они работают на модифицированной версии Android. Компания переживает, что Google может сильно влиять на них, поэтому готовит собственную операционную систему, сообщил портал @hi-tech.

Разработкой операционной системы в Facebook руководит Марк Луковский, известный как один из соавторов Windows NT. Параллельно компания работает над очками дополненной реальности — их планируют представить в 2023 году. Скорее всего, они будут работать уже на новой системе.

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Компания планирует идти по пути Apple, которая старается разрабатывать софт и аппаратные продукты самостоятельно. Для этого Facebook создает собственный мобильный чип и голосового помощника.

Пока нет информации, планирует ли Facebook создавать замену Android в качестве операционной системы для смартфонов. У компании был неудачный опыт выпуска смартфонов в партнерстве с HTC. Смартфон HTC First, заточенный под социальную сеть Facebook, оказался никому не нужен.
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