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Техноблог

Google: Отключение Huawei от Android создаст серьезные проблемы для безопасности

Фото AP. Компания Huawei попала под санкции США

Google предупредила правительство США об угрозе национальной безопасности, которую может создать собственная операционная система Huawei. Об этом сообщил портал @hi-tech со ссылкой на издание Financial Times.

В компании считают, что уязвимостями новой ОС смогут легко воспользоваться хакеры.

«Google утверждает, что, отказавшись от сотрудничества с Huawei, США создают риск появления двух типов операционной системы Android: изначальной версии и гибридной. Вторая, вероятно, будет содержать больше ошибок, что поставит смартфоны Huawei под угрозу взлома, не в последнюю очередь Китаем», — заявил анонимный источник Financial Times.

Huawei создает собственную ОС, которая должна получить название Ark OS.

Компания пока не раскрывает подробностей о платформе. По слухам, идет разработка сразу двух вариантов — на базе Android AOSP с открытым исходным кодом и полностью самостоятельной ОС.

Собственная система понадобилась Huawei в связи с санкциями США. На фоне этих ограничений американским компаниям Intel, Google и Qualcomm придется прекратить сотрудничество с производителем.

В настоящее время действует 90-дневная отсрочка, в течение которой компании еще могут работать с Huawei, чтобы минимизировать риски для рядовых пользователей. Однако в дальнейшем вендору будет нельзя, например, использовать сервисы Google в своей продукции.
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