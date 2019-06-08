Google: Отключение Huawei от Android создаст серьезные проблемы для безопасности

Google предупредила правительство США об угрозе национальной безопасности, которую может создать собственная операционная система Huawei. Об этом сообщил портал @hi-tech со ссылкой на издание Financial Times.

В компании считают, что уязвимостями новой ОС смогут легко воспользоваться хакеры.

«Google утверждает, что, отказавшись от сотрудничества с Huawei, США создают риск появления двух типов операционной системы Android: изначальной версии и гибридной. Вторая, вероятно, будет содержать больше ошибок, что поставит смартфоны Huawei под угрозу взлома, не в последнюю очередь Китаем», — заявил анонимный источник Financial Times.

Huawei создает собственную ОС, которая должна получить название Ark OS.

Компания пока не раскрывает подробностей о платформе. По слухам, идет разработка сразу двух вариантов — на базе Android AOSP с открытым исходным кодом и полностью самостоятельной ОС.

Собственная система понадобилась Huawei в связи с санкциями США. На фоне этих ограничений американским компаниям Intel, Google и Qualcomm придется прекратить сотрудничество с производителем.

В настоящее время действует 90-дневная отсрочка, в течение которой компании еще могут работать с Huawei, чтобы минимизировать риски для рядовых пользователей. Однако в дальнейшем вендору будет нельзя, например, использовать сервисы Google в своей продукции.