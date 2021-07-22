Бывшие сотрудники WhatsApp запустили новую социальную сеть HalloApp

Бывшие сотрудники компании WhatsApp Нирадж Арора и Майкл Донохью запустили новую социальную сеть HalloApp. Об этом создатели приложения сообщили на его сайте.

Отмечается, что она создана для общения с реальными друзьями и знакомыми в цифровой среде.

Пользователи смогут ограничить свой круг общения и ленту новостей благодаря тому, что в HalloApp «добавить в друзья» получится только людей из собственной телефонной книги.

Фото HalloApp

В новой социальной сети нет ни лайков, ни подписчиков, в ней отсутствуют реклама и алгоритмы для подбора контента. Приложение доступно для скачивания в магазинах Google Play и App Store.

Эксперты считают, что некоторыми чертами HalloApp напоминает WhatsApp.

«Там, где вы хотели найти возможность для поддержания связи со своей семьей, соседями и однокурсниками, все оказалось заполнено контентом от незнакомцев, иногда агрессивным и пугающим», — критикуют создатели HalloApp привычные соцсети.

На их же платформе «интернет-друзья будут совпадать с реальными», обещает Нирадж Арора. Он также отметил, что пользователи их приложения будут избавлены от дезинформации и фейков, распространяющихся на площадках конкурентов.

Нирадж Арора и Майкл Донохью занимали ключевые позиции в WhatsApp до и после ее приобретения компанией Facebook. Нирадж Арора занимал пост директора по развитию бизнеса и был одним из ответственных за сделку с Facebook. Майкл Донохью исполнял обязанности технического директора компании в течение почти девяти лет.

Интерфейс приложения HalloApp состоит всего из четырех вкладок: лента новостей и постов друзей, групповые чаты, индивидуальные чаты и настройки.