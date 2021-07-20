22:47
USD 84.78
EUR 100.19
RUB 1.14
Техноблог

В Японии обновлен рекорд скорости проводного интернета

В Японии побит рекорд скорости проводного интернета, разогнав ее до 319 Тбит/сек. Предыдущий рекорд достигал 178 Тбит/сек. Об этом сообщает издание Interesting Engineering.

О новом рекорде стало известно в ходе международной конференции, проводившейся по оптоволоконной сети общей протяженностью более 3 тысяч километров. Согласно отчету, инженеры смогли разогнать скорость проводного интернета до 319 Тбит/сек.

Отмечается, что японским инженерам пришлось использовать четыре сердечника из стеклянных трубок, помещенных в волокна, которые передают данные вместо обычного стандартного сердечника.
При этом новый рекорд был поставлен на существующей инфраструктуре. Таким образом, для того чтобы увеличить скорость интернета до высочайших показателей, нужно немного модернизировать текущую инфраструктуру.

«Интегрировать новый метод в существующую инфраструктуру будет намного проще, чем другие технологические преобразования социальных информационных систем», — заявили авторы доклада.

Предыдущий рекорд скорости установили британские ученые в августе 2020 года. Ученым удалось достичь показателя 178 Тбит/сек. благодаря расширению пропускной способности оптоволоконной сети. По их мнению, на такой скорости можно было бы скачать всю библиотеку онлайн-кинотеатра Netflix менее чем за секунду.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/201566/
просмотров: 507
Версия для печати
Материалы по теме
Думала, научить баскетболу могу только я. Почему Огата Мисузу выбрала Кыргызстан
Олимпиада-2020. Кто едет в Токио от Кыргызстана (состав делегации)
В Швеции канатоходцы прошли два километра по тросу над пропастью
Более 20 миллионов сомов потратит Минобразования за интернет для школ страны
SpaceX планирует к осени обеспечить весь мир беспроводным интернетом
К бесплатному интернету подключат больше 4 тысяч гособъектов Кыргызстана
Главный тренер сборной КР по футболу прокомментировал игру с Монголией
Вниманию болельщиков: матчи сборной КР по футболу в прямом эфире местных каналов
Сборной КР по футболу сорвали подготовку к отбору на чемпионат мира — 2022
Бишкек вновь бьет рекорды. 3 июня 2021 года стало самым жарким в истории
Популярные новости
Вниманию диабетиков: измерение сахара в&nbsp;крови станет безболезненным Вниманию диабетиков: измерение сахара в крови станет безболезненным
Xiaomi впервые обошла Apple на&nbsp;мировом рынке смартфонов Xiaomi впервые обошла Apple на мировом рынке смартфонов
Электрический Mercedes-Benz G-Class дебютирует в&nbsp;сентябре 2021 года Электрический Mercedes-Benz G-Class дебютирует в сентябре 2021 года
Microsoft представила облачную Windows 365 для запуска на&nbsp;любом устройстве Microsoft представила облачную Windows 365 для запуска на любом устройстве
Бизнес
Глава МИД Индии на&nbsp;конференции в&nbsp;Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар Глава МИД Индии на конференции в Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар
Самозахват или законно? Почему связывают депутата с&nbsp;участком в&nbsp;&laquo;Ак-Орго&raquo; Самозахват или законно? Почему связывают депутата с участком в «Ак-Орго»
Бесконтактная оплата более 1&nbsp;тысячи сервисов в&nbsp;&laquo;Мой О!&raquo;. Удобство в&nbsp;деталях Бесконтактная оплата более 1 тысячи сервисов в «Мой О!». Удобство в деталях
Началась разработка технического регламента на&nbsp;никотиносодержащую продукцию Началась разработка технического регламента на никотиносодержащую продукцию
20 июля, вторник
21:30
В Японии обновлен рекорд скорости проводного интернета В Японии обновлен рекорд скорости проводного интернета
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 июля: днем жарко
18:30
21 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
16:00
Курман айт. Как отмечают священный праздник мусульмане разных стран мира
14:57
Курман айт. Как прошел айт намаз в центральной мечети страны