В Японии обновлен рекорд скорости проводного интернета

В Японии побит рекорд скорости проводного интернета, разогнав ее до 319 Тбит/сек. Предыдущий рекорд достигал 178 Тбит/сек. Об этом сообщает издание Interesting Engineering.

О новом рекорде стало известно в ходе международной конференции, проводившейся по оптоволоконной сети общей протяженностью более 3 тысяч километров. Согласно отчету, инженеры смогли разогнать скорость проводного интернета до 319 Тбит/сек.

Отмечается, что японским инженерам пришлось использовать четыре сердечника из стеклянных трубок, помещенных в волокна, которые передают данные вместо обычного стандартного сердечника.

При этом новый рекорд был поставлен на существующей инфраструктуре. Таким образом, для того чтобы увеличить скорость интернета до высочайших показателей, нужно немного модернизировать текущую инфраструктуру.

«Интегрировать новый метод в существующую инфраструктуру будет намного проще, чем другие технологические преобразования социальных информационных систем», — заявили авторы доклада.

Предыдущий рекорд скорости установили британские ученые в августе 2020 года. Ученым удалось достичь показателя 178 Тбит/сек. благодаря расширению пропускной способности оптоволоконной сети. По их мнению, на такой скорости можно было бы скачать всю библиотеку онлайн-кинотеатра Netflix менее чем за секунду.