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Техноблог

Вниманию диабетиков: измерение сахара в крови станет безболезненным

Австралийские ученые из Университета Ньюкасл в Австралии создали «безболезненную» полоску для проверки уровня глюкозы. Об этом сообщает Daily Mail.

Благодаря ей людям с диабетом больше не придется ежедневно прокалывать палец для сбора крови, чтобы узнать уровень сахара в крови.

Исследователи разработали полоску, которую необходимо положить на язык, а спустя несколько минут результаты теста будут отображены на экране смартфона.

Проект уже был профинансирован правительством Австралии. Исследователям выделили 6,3 млн австралийских долларов для создания предприятия по массовому производству тест-наборов.

Планируется, что первые тест-полоски поступят в продажу к 2023 году.

Пол Дастур, профессор физики Университета Ньюкасла, руководящий проектом разработки, подчеркнул, что был вдохновлен своей женой. Она работает учительницей начальных классов и помогает своим воспитанникам контролировать уровень глюкозы в крови.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/201238/
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