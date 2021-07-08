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Техноблог

Рак мозга, деменция, склероз. Какие болезни поможет лечить новый суперкомпьютер

Компания Nvidia (США) создала в Великобритании суперкомпьютер Cambridge-1. Он разработан в сотрудничестве с AstraZeneca и GlaxoSmithKline. Теперь исследователи смогут моделировать заболевания, получать новые лекарства и больше узнать о геноме человека. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

«Cambridge-1 предоставит ведущим ученым мира возможность выполнять работу на самом мощном суперкомпьютере Великобритании, раскрывать загадки болезней и использовать методы лечения в таких масштабах и с такой скоростью, которые ранее были невозможны в Великобритании», — говорится в заявлении основателя и исполнительного директора Nvidia Дженсена Хуанга.

По мнению создателей суперкомпьютера, новые возможности искусственного интеллекта помогут ученым лучше понять такие заболевания, как деменция, инсульт, рак мозга и рассеянный склероз, что позволит проводить более раннюю диагностику и лечение.

В заявлении компании говорится, что она будет работать со своими партнерами, чтобы поделиться полученными знаниями с широким научным сообществом.

В число руководителей и партнеров проекта также входят больница Гая и больница Святого Томаса, являющиеся частью Национальной службы здравоохранения Великобритании, а также Королевский колледж Лондона.

О создании суперкомпьютера стоимостью $100 миллионов было объявлено после того, как Nvidia заключила сделку с ARM (Advanced RISC Machines), одним из крупнейших в мире производителей полупроводников. Производительность суперкомпьютера близка к японскому Fugaku, признанному самым быстрым в мире, и составляет более 400 петафлопс. Cambridge-1 состоит не из одного, а из нескольких модулей. Это позволяет ему выполнять ряд задач одновременно, что обеспечивает большую скорость работы.

Cambridge-1 занял 41-ю позицию среди самых высокопроизводительных суперкомпьютеров мира согласно рейтингу TOP500.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/200221/
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