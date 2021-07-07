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Техноблог

Данные со спутников-шпионов помогли выяснить причину таяния ледников в Азии

Ученые продолжают исследовать причины таяния ледников. На этот раз они использовали спутниковые изображения и изучили поведение ледников в различных регионах высокогорной Азии. Об этом сообщается на сайте Nature Communications.

Отмечается, что в последние годы ледники в высокогорных районах Азии тают быстрее из-за повышения летних температур.

Таяние ледников сейчас преобладает даже в тех областях, где раньше ледники росли, пришла к выводу группа исследователей под руководством университета Сент-Эндрюс.

Nature Communications
Фото Nature Communications

В своей работе ученые использовали изображения со спутников-шпионов Corona и Hexagon, которые работали в 1960–1970 годах. Также исследователи изучили данные с современных спутников. Показания помогли ученым изучить поведение ледников в различных регионах высокогорной Азии, включая Гималаи, Памир, Тянь-Шань и горы Тибета.

Поведение ледников является наиболее четким индикатором воздействия изменения климата на высокогорные районы.

Из ледниковых районов высокогорной Азии берут начало несколько крупнейших рек региона. Для сотней миллионов людей они являются единственным источником пресной воды. В работе также изучалась связь между потерей массы ледников и изменением климата.

Команда объединила измерения сети высотных метеорологических станций со смоделированными климатическими данными, чтобы изучить основные климатические факторы потери льда в различных регионах высокой Азии.

Результаты исследования показали, что существенное увеличение скорости потери льда в основном вызвано ростом летних температур. Изменения в количестве осадков привели к изменчивости ранее стабильных ледников.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/200078/
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