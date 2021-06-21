Leica представила первый в своей истории смартфон

Компания Leica Camera, знаменитая своими фотоаппаратами и объективами, представила Leitz Phone 1 — первый в своей истории смартфон. Об этом сообщает theverge.com.

Стоимость устройства, предзаказы на который уже принимают, — примерно $1,7 тысячи (145 тысяч сомов).

Leitz Phone 1 построен на флагманской платформе Snapdragon 888 с поддержкой 5G. У него 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной. Он оснащен 6,6-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем.

Конечно, главная изюминка телефона — это его камера.

Основной модуль включает в себя единственную камеру с 20-мегапиксельным дюймовым сенсором и оптикой от Leica. В экран встроена 12,6-мегапиксельная селфи-камера.

Leitz Phone 1 имеет много общего в оформлении с легендарными камерами, включая узнаваемый красный логотип и магнитную крышку, закрывающую оптику.

Дизайн модели стилизован под камеры Leica, телефон оснащен фирменным жестким чехлом и крышкой на объектив камеры, выполненными также в стилистике знаменитых фотоаппаратов.

Продаваться смартфон пока будет только в Японии — Leica Leitz Phone 1 будет доступен только у компании Softbank.