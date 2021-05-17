00:09
USD 84.62
EUR 102.61
RUB 1.14
Техноблог

WhatsApp позволит включать автоматическое удаление сообщений сразу во всех чатах

В WhatsApp появится новая функция. Она позволит включить автоматическое удаление сообщений нажатием всего одной кнопки в настройках. Cейчас пользователи должны активировать исчезающие сообщения для каждого чата по отдельности.

По данным ресурса WABetaInfo, внутри команды разработчиков нововведение уже тестируется. Сообщается, что новая настройка расположится в разделе Privacy. Как только пользователь активирует ее, новые чаты изначально будут работать в режиме с исчезающими сообщениями.

Несмотря на то что нововведение станет частью одного из следующих обновлений WhatsApp для iOS и Android, до сих пор неизвестно, когда именно это произойдет.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/194224/
просмотров: 190
Версия для печати
Материалы по теме
У WhatsApp нашли серьезный недостаток, который может доставить много проблем
WhatsApp научат переносить переписки между iPhone и Android-смартфонами
Владельцы некоторых смартфонов не смогут пользоваться WhatsApp
WhatsApp добавил функцию звонков в приложение для компьютеров
Самоуничтожающиеся фото появятся в WhatsApp
Крупное обновление WhatsApp. Какие сюрпризы готовят разработчики
WhatsApp перенес обновление пользовательского соглашения
В WhatsApp появится функция, позволяющая спрятать надоедливые чаты
Троллинг 80-го уровня. В Telegram появилась тема, копирующая WhatsApp
Мошенники организовали в WhatsApp поддельный розыгрыш Huawei
Популярные новости
Xiaomi готовит смартфон с&nbsp;выдвижной поворотной камерой Xiaomi готовит смартфон с выдвижной поворотной камерой
Бизнес
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;в&nbsp;семи областях Кыргызстана MegaCom увеличивает мощность и емкость сети 4G в семи областях Кыргызстана
Более 2&nbsp;миллионов сомов направил &laquo;РСК Банк&raquo; пострадавшим жителям Баткена Более 2 миллионов сомов направил «РСК Банк» пострадавшим жителям Баткена
MegaPay подключай&nbsp;&mdash; карту Visa получай MegaPay подключай — карту Visa получай
Смотри бой Антонины Шевченко&nbsp;&mdash; Андреа Ли&nbsp;на&nbsp;канале &laquo;UFC&nbsp;ТВ&raquo; в&nbsp;приложении O!TV Смотри бой Антонины Шевченко — Андреа Ли на канале «UFC ТВ» в приложении O!TV
17 мая, понедельник
23:38
WhatsApp позволит включать автоматическое удаление сообщений сразу во всех чатах WhatsApp позволит включать автоматическое удаление сооб...
23:18
Граждан Таджикистана, избивших кыргызстанцев, привлекут к ответственности
23:16
Юрист избил дознавателя. В Сети появилось видео инцидента
23:16
В Панфиловском районе второй месяц разыскивают пропавшего мальчика
22:49
ВОЗ предупредила о риске ранней смерти из-за длительного рабочего дня