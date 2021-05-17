WhatsApp позволит включать автоматическое удаление сообщений сразу во всех чатах

В WhatsApp появится новая функция. Она позволит включить автоматическое удаление сообщений нажатием всего одной кнопки в настройках. Cейчас пользователи должны активировать исчезающие сообщения для каждого чата по отдельности.

По данным ресурса WABetaInfo, внутри команды разработчиков нововведение уже тестируется. Сообщается, что новая настройка расположится в разделе Privacy. Как только пользователь активирует ее, новые чаты изначально будут работать в режиме с исчезающими сообщениями.

Несмотря на то что нововведение станет частью одного из следующих обновлений WhatsApp для iOS и Android, до сих пор неизвестно, когда именно это произойдет.