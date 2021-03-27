Ученые получили новое изображение черной дыры в созвездии Девы

Астрофизики ЕНТ (Event Horizon Telescope) представили в двух статьях журнала The Astrophysical Journal Letters более четкое изображение сверхмассивной черной дыры, находящейся в 54 миллионах световых лет от Земли (более 520 миллиардов миллиардов километров) — в центре галактики M87 в созвездии Девы. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Первое фото черной дыры получено коллаборацией ЕНТ в 2019 году, однако качество изображения из-за дальности объекта оказалось не лучшим. Получить более четкую картинку позволили высокочувствительные приемники поляризованного света, которые астрофизики нацелили на черную дыру еще в 2017 году. Все это время они накапливали данные, погашая часть слепящего излучения, подобно поляризационным солнечным очкам. Вот что получилось в итоге.

Фото EHT Collaboration. Изображение черной дыры

Закручивающиеся в воронку полосы — это силовые линии магнитного поля в окрестностях черной дыры. Поле не очень мощное — всего в 4−10 раз сильнее магнитного поля Земли на ее поверхности. При этом астрофизики отметили, что этого достаточно, чтобы отталкивать часть вещества, которое стремится упасть в черную дыру. Такой магнитный барьер ограничивает ее «прожорливость», не давая за год поглощать больше 0,002 масс Солнца, или около 666 масс Земли.

По подсчетам ученых, размеры черной дыры в созвездии Девы — около 100 миллиардов километров в диаметре, а масса — около 6,5 миллиарда масс Солнца.