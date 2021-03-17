Смартфон за 14 миллионов сомов. iPhone и Samsung встроили в слиток золота

Ювелирный бренд Caviar представил миру два новых люксовых смартфона — iPhone 12 Pro и Samsung Galaxy S21 Ultra. Устройства, к тыльной стороне которых прикреплены килограммовые слитки золота, называют Goldphone.

Дизайн повторяет форму золотого слитка. На поверхности есть указание пробы, изготовителя и ограниченной серии. Ради этой концепции дизайнерам Caviar пришлось пожертвовать камерами смартфона. Для придания наибольшей ценности аксессуару в его составе используется золото 999,9 пробы (24 карата).

Модели выпускаются ограниченной серией — всего по семь экземпляров. Уже известна стоимость смартфонов-слитков: