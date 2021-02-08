Космический зонд Китая добрался до Марса и отправил первую фотографию

Зонд «Тяньвэнь-1», запущенный в июле 2020 года, после 10 февраля выйдет на орбиту Красной планеты. Пока же он прислал первую фотографию, сообщил портал @hi-tech.

Черно-белый снимок опубликовало Китайское национальное космическое управление (CNSA). На нем показаны геологические особенности Марса, включая кратер Скиапарелли и долину Маринер (Valles Marineris) — обширный участок каньонов на поверхности планеты.

Фото phys.org

Кадр снят с расстояния примерно 2,2 миллиона километров от Марса. Космический аппарат в полете находится 197 дней и через несколько месяцев (апрель-май) должен совершить посадку и начать исследование планеты.

«Тяньвэнь-1» запустили в то же время, что и новый марсоход NASA: запуск зонда КНР осуществили 23 июля 2020 года, а Perseverance — 30 июля.

Оба аппарата будут изучать геологическую структуру планеты, характеристики поверхностного слоя и распределения водяного льда на Марсе. Также с их помощью изучат особенности электромагнитного и гравитационного полей. Это позволит узнать больше о климате Красной планеты.