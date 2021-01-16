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Техноблог

WhatsApp перенес обновление пользовательского соглашения

WhatsApp перенес обновление пользовательского соглашения. Об этом сообщается в блоге мессенджера.

«Мы переносим дату, когда людям будет предложено просмотреть и принять условия. Никто не будет заблокирован или удален 8 февраля», — сообщили в WhatsApp.

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В компании отметили, что после анонса изменения соглашения о конфиденциальности в интернете появилось много дезинформации по этому поводу.

WhatsApp отмечает, что обновление соглашения теперь должно произойти 15 мая. В течение этого времени пользователи смогут в удобном для них темпе изучить нововведения и принять их.

Ранее, 8 января, мессенджер добавил в пользовательское соглашение пункт, в соответствии с которым персональные данные пользователей предоставляются в распоряжение всему семейству приложений от Facebook. Пользователем предлагалось подтвердить новое соглашение до 8 февраля.

Это новшество привело к массовому отказу от использования приложения в пользу его аналогов с иной политикой конфиденциальности. Так, в первую неделю января Telegram превысил 500 миллионов активных пользователей в месяц. Только за три дня к мессенджеру присоединилось больше 25 миллионов новых пользователей.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/180221/
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