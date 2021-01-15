Завораживающее видео. Российский космонавт показал «свечение Земли»

Невероятно красивое 15-секундное видео с орбиты опубликовал космонавт Сергей Кудь-Сверчков. Об этом сообщил портал @hi-tech.

«Мы начнем полет над Тихим океаном, пролетим над городами США и Канады, а затем встретим рассвет над северной Атлантикой. Из полной темноты мы вылетаем на ту часть орбиты, которая еще не освещена Солнцем, но подсвечивается Луной, поэтому даже ночью можно отчетливо видеть океан, облака и ночные города», — описывает автор ролика опубликованные кадры.

По словам космонавта, оранжевый ореол над Землей — это ее собственное свечение. Такой лимб практически не виден с поверхности планеты, но хорошо различим с МКС. Свечение возникает из-за процессов в верхних слоях атмосферы.

«Приближаясь к приполярным широтам, мы наблюдаем появление овала северного сияния. Яркий характерный зеленый свет узнают многие — это свечение атомарного кислорода на высотах 80–150 километров (на длине волны 557,7 нм). Если вглядеться, то над зеленым ореолом есть другой, темно-красный — это свечение молекулярного азота, а также атомарного кислорода на высотах 150–400 километров (на длинах волн 630 и 636,4 нм) — как раз почти на высоте полета МКС», — продолжает описывать Сергей Кудь-Сверчков.

В последние секунды можно увидеть яркую голубую полоску на горизонте — это и есть рассвет. А летящие объекты в правой части кадра перед рассветом — спутники, которые стали заметными из-за отражения солнечного света.