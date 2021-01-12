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Техноблог

Компания TCL показала сворачивающийся планшет, но пока в видеоролике

Фото TCL. Пока продемонстрирована технология, а не работающий прототип

На выставке CES 2021 компания TCL провела презентацию, на которой показала большой планшет, который сворачивается с двух сторон как свиток. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Для демонстрации технологии TCL взяла гибкий 17-дюймовый дисплей, который в сложенном состоянии занимает очень мало места. При необходимости его можно растянуть и получить в руках большой сенсорный экран.

Рабочий прототип TCL на презентации не показала. Вместо этого сделали только ролик, в котором человек взбирается в гору и раскрывает планшет, чтобы посмотреть дорогу.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/179668/
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