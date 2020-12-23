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Техноблог

NASA выпустило ролик, посвященный миссии марсохода Perseverance

Фото NASA Jet Propulsion Laboratory / YouTube

Марсоход Perseverance совершит посадку на Марс, как ожидается, 18 февраля 2021 года в районе кратера Джезеро. Ученые считают, что раньше там проходило русло реки. Возможно, в этой местности могли сохраниться следы живых организмов на планете, сообщил портал @hi-tech.

Чтобы напомнить о важной миссии Perseverance, NASA опубликовало короткое видео длительностью до одной минуты. В нем показано, как марсоход подлетает к планете и приземляется.

Что касается целей марсохода, то они заключаются в следующем: обнаружить следы признаков жизни и изучить историю планеты миллиарды лет назад. Аппарат также станет частью миссии по доставке образцов с поверхности Марса: он выкопает породу в нужных местах. Правда, доставит образцы на Землю другой аппарат.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/177702/
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