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Техноблог

Названы важные для безопасного использования WhatsApp настройки

Журналист Зак Доффман на страницах издания Forbes рассказал, какие настройки мессенджера WhatsApp необходимо сделать, чтобы безопасно пользоваться приложением.

По его словам, чтобы обезопасить свои данные, пользователю необходимо активировать двухфакторную проверку, после которой ему нужно будет задать шестизначный код. Кроме того, следует указать актуальный адрес электронной почты в качестве резервного. Это поможет, если пользователь забудет код.

Он также посоветовал отключить функцию автоматического сохранения изображений, поскольку они несут потенциальную угрозу учетной записи. В настройках необходимо убрать галочку напротив пункта «Сохранять в фотопленку».

Зак Доффман отметил, что следует также изменить возможность добавлять пользователя в группы без его согласия: это действие должны иметь возможность совершать или пользователи из списка контакта, или никто.

Не лишним будет настроить и конфиденциальность. Так, можно установить круг лиц, кто может видеть аккаунт, фотографию и информацию о последнем пребывании в сети.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/175532/
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