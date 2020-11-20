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Техноблог

Фото последствий падения метеорита на Марс опубликовало NASA

Фото NASA / JPL-Caltech / Univ. of Arizona

На снимках, сделанных аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, можно заметить последствия падения метеорита на поверхность Марса — оно образовало кратер и привело к оползню, который оставил за собой длинную темную полосу. Об этом пишет издание «Популярная механика».

Автоматическая межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) запущена к Марсу в 2006 году. Используя высокотехнологичные инструменты — камеры, спектрометры, радары, — аппарат анализировал геологию Марса и помогал другим миссиям. Хотя планировалось, что миссия MRO продлится два года, станция осталась на орбите Красной планеты на целых 12 лет и работает до сих пор.

При помощи инструмента HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) аппарат заснял ударный кратер на поверхности Марса — углубление, образовавшееся после падения на поверхность метеорита. В результате случился оползень, который оставил длинную темную полосу. Такие полосы, как предполагается, образуются, когда со склона сходит достаточно яркий слой пыли и становится заметен более темный материал.

NASA / JPL-Caltech / Univ. of Arizona
Фото NASA / JPL-Caltech / Univ. of Arizona

Удар метеорита, образовавший кратер, случился примерно 10 лет назад. И хотя кратер небольшой (в поперечнике приблизительно пять метров), из-за него образовалась полоса длиной около километра. Кроме того, сбоку от нее, отметили в NASA, можно заметить след от другого оползня, случившегося еще раньше.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/173861/
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