Быть ближе к народу. В приложении «Мой город» появится раздел «Обращение к мэру»

Фото пресс-службы мэрии. В зале заседаний муниципалитета прошло плановое совещание под председательством мэра Айбека Джунушалиева

В зале заседаний столичного муниципалитета прошло плановое совещание под председательством мэра Айбека Джунушалиева. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Заслушан отчет государственного учреждения «Бишкекглавархитектура».

Главный архитектор Урмат Карыбаев рассказал о проделанной работе за девять месяцев в рамках дизайн-кода, строительства новых дорог, цифровизации предприятия, реконструкции ряда объектов и планах на ближайшее время.

Айбек Джунушалиев поручил городским службам срочно оптимизировать работу приложения «Мой город».

«Мониторинг работы приложения показал, что городские службы не реагируют на обращения горожан либо запросы обрабатываются некачественно», — отметили в пресс-службе.

Глава столицы поручил добавить раздел «Обращение к мэру», чтобы запросы бишкекчан решали оперативно.

«Необходимо усилить работу приложения, создайте мобильную рабочую группу и выезжайте на места. В приоритете те объекты, которые отметили горожане. Надо работать напрямую с бишкекчанами», — добавил Айбек Джунушалиев.

Он подчеркнул, что в отношении городских служб, которые недобросовестно провели работы по запросу в указанном приложении, примут строгие меры.