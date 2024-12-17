Приложение «Мой город» изменит название на «Обращение к мэру»

Градоначальник Айбек Джунушалиев поручил изменить название приложения «Мой город» на «Обращение к мэру». Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

С начала 2024 года в сall-центр мэрии, в том числе через приложение «Мой город», поступило 13 тысяч 653 обращения. Из них 12 тысяч 54 исполнены, 1 тысяча 598 остались без ответа.

Глава города напомнил, что каждый сигнал должен рассматриваться как его личное поручение. «Ни одно обращение не должно оставаться без ответа», — добавил он.

Также поручено оперативно и качественно рассматривать все жалобы с обязательным проведением разъяснительных работ, а муниципальное предприятие «Центр цифровых технологий» обязано еженедельно предоставлять отчет в новом приложении.

Отметим, раздел «Обращение к мэру» добавлен в «Мой город» в конце ноября, потому что большая часть сообщений, направленных бишкекчанами, адресовалась лично Айбеку Джунушалиеву.