Зонд BepiColombo сделал серию фотографий Венеры

Космический зонд BepiColombo сделал серию снимков Венеры с близкого расстояния. Об этом со ссылкой на Science Alert сообщил сайт mir24.tv.
По его данным, во время гравитационного маневра он подлетел к планете на расстояние 10 тысяч 720 километров. Камера делала новое фото каждые 52 секунды. Всего аппарат передал на Землю 64 изображения.
Финальной целью BepiColombo является Меркурий. Но ученые Европейского космического агентства (ЕКА) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) разработали сложную траекторию, включающую два «визита» к Венере.