Зонд BepiColombo сделал серию фотографий Венеры

Космический зонд BepiColombo сделал серию снимков Венеры с близкого расстояния. Об этом со ссылкой на Science Alert сообщил сайт mir24.tv.

По его данным, во время гравитационного маневра он подлетел к планете на расстояние 10 тысяч 720 километров. Камера делала новое фото каждые 52 секунды. Всего аппарат передал на Землю 64 изображения.

Фото ESA/BepiColombo/MTM

Финальной целью BepiColombo является Меркурий. Но ученые Европейского космического агентства (ЕКА) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) разработали сложную траекторию, включающую два «визита» к Венере.