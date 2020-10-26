23:40
USD 80.63
EUR 95.45
RUB 1.05
Техноблог

Зонд BepiColombo сделал серию фотографий Венеры

Космический зонд BepiColombo сделал серию снимков Венеры с близкого расстояния. Об этом со ссылкой на Science Alert сообщил сайт mir24.tv.

По его данным, во время гравитационного маневра он подлетел к планете на расстояние 10 тысяч 720 километров. Камера делала новое фото каждые 52 секунды. Всего аппарат передал на Землю 64 изображения.

ESA/BepiColombo/MTM
Фото ESA/BepiColombo/MTM

Финальной целью BepiColombo является Меркурий. Но ученые Европейского космического агентства (ЕКА) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) разработали сложную траекторию, включающую два «визита» к Венере.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/170807/
просмотров: 239
Версия для печати
Материалы по теме
Магнитная буря будет бушевать больше недели
Ролик о затухающей суперновой сняло NASA
На Марсе нашли озера с жидкой водой. По площади они как треть Кыргызстана
NASA запустило проект: теперь можно услышать Млечный Путь
Ученые намерены создать обитаемую базу на спутнике Юпитера Каллисто
Запущенную Илоном Маском Tesla Roadster признали космическим мусором
Астрономы обнаружили передвигающиеся по Млечному Пути загадочные планеты
Видео, снятое космонавтом с МКС, вызвало споры: НЛО, метеоры или спутники
Пассажиры самолета стали свидетелями запуска ракеты-носителя Ariane 5
Видео запуска к Марсу первого зонда ОАЭ появилось в интернете
Популярные новости
К&nbsp;2025 году многие профессии автоматизируют: каких специалистов заменит робот К 2025 году многие профессии автоматизируют: каких специалистов заменит робот
Huawei представила последний смартфон на&nbsp;собственном процессоре Huawei представила последний смартфон на собственном процессоре
Компактные Android-смартфоны назвали невыгодными Компактные Android-смартфоны назвали невыгодными
Бизнес
Получите финансирование сельского хозяйства по&nbsp;исламским принципам Получите финансирование сельского хозяйства по исламским принципам
Мобильный оператор&nbsp;О! сохраняет положительную динамику развития сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! сохраняет положительную динамику развития сети 4G LTE
Карпинка, встречай! Открытие нового супермаркета Globus Карпинка, встречай! Открытие нового супермаркета Globus
Когда нужно сбивать высокую температуру у&nbsp;детей? Когда нужно сбивать высокую температуру у детей?
26 октября, понедельник
23:11
Зонд BepiColombo сделал серию фотографий Венеры Зонд BepiColombo сделал серию фотографий Венеры
23:01
Грязная вода течет из кранов в микрорайоне «Улан»
22:42
Гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон побил рекорд Шумахера, одержав 92-ю победу
22:25
Водители просят сделать дорогу в село Молдовановка
22:07
Руководство школы «Саран Глобал Академи» ответило на жалобы родителей учащихся