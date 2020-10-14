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Техноблог

Apple показала новый iPhone 12 с поддержкой 5G

Корпорация Apple представила iPhone 12. Он будет первым смартфоном компании с поддержкой 5G.

Как объявил глава Apple Тим Кук, это начало новой технологической эры: технология 5G означает новый уровень качества скачивания и закачивания файлов, более высокий уровень стриминга, интерактивность и многое другое.

из интернета
Фото из интернета. Apple показала новый iPhone 12 с поддержкой 5G

Девайс получил дизайн с плоскими краями в стиле iPhone 5 и новый OLED-экран Super Retina XDR с плотностью пикселей 460 точек на дюйм и поддержкой HDR 10. По заверению Apple, корпус нового устройства стал в четыре раза прочнее — благодаря покрытию Ceramic Shield. Аппарат получит процессор A14 Bionic, который уже дебютировал в новых iPad — он может выполнять до 11 триллионов операций в секунду.

Флагман вышел с двойной камерой с широкоугольным и ультраширокоугольным объективами. Он будет комплектоваться кабелем Lightning на USB-C и лишится блока питания и наушников. Стоимость iPhone 12 начинается с 799 долларов.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/169203/
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